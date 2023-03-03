Дождь со снегом прогнозируют в Калужской области

В пятницу, 3 марта, в Калужской области ожидается мокрая погода

Температура воздуха будет находиться в районе нуля.

В течение дня возможны снег и дождь.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с. Влажность воздуха – около 90%.

По народным приметам, если кукушка часто кукует в этот день, то скоро наступит теплая пора.

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