Дождь со снегом прогнозируют в Калужской области
В пятницу, 3 марта, в Калужской области ожидается мокрая погода
Температура воздуха будет находиться в районе нуля.
В течение дня возможны снег и дождь.
Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с. Влажность воздуха – около 90%.
По народным приметам, если кукушка часто кукует в этот день, то скоро наступит теплая пора.
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