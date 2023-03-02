Пасмурную погоду прогнозируют в Калужской области
В четверг, 2 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
Температура воздуха утром составит около -5 градусов, днем – в районе -3, вечером потеплеет до нуля.
В течение дня возможен снег, переходящий при потеплении в дождь.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – 90%.
По народным приметам, чем холоднее 2 марта, тем теплее будет весна.
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