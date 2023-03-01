Весна в Калужской области начнется с морозов
В первый день весны, 1 марта, в Калужской области прогнозируют морозную погоду.
Температура воздуха утром и вечером составит около -5 градусов, днем – в районе -3.
В течение всех суток возможен небольшой снег.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 80%.
По народным приметам, какая погода стоит в первый день марта, такой она будет и всю весну.
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