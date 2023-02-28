Снег и дождь идут на Калужскую область

В последний день зимы, 28 февраля, в Калужской области прогнозируют снегопад.

Температура воздуха утром составит около -10 градусов, днем – в районе -3, вечером потеплеет до -1.

Местами возможен снег, переходящий вечером в дождь.

Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с. Влажность воздуха – около 85%.

По народным приметам, какая погода 28 февраля, таким будет и сентябрь.

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