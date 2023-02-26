В Калужской области прекратится снегопад

В воскресенье, 26 февраля, в нашем регионе сохранится теплая погода. Днем воздух прогреется до двух градусов тепла.

В течение дня небо будет пасмурным. Утром пойдет снег с дождем. После обеда осадки прекратятся.

Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду.

Наши предки считали доброй традицией уборку в доме. Если избавиться от грязи и мусора, то в доме будет гармония.

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