В Калуге ожидается ухудшение погоды

Главное управление МЧС России по Калужской области предупреждает о том, что 25-26 февраля местами по нашему региону ожидается сильный снег, гололед.

На дорогах гололедица. Также ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Калужской области просит водителей снизить скоростной режим.

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