В Калуге ожидается ухудшение погоды
Главное управление МЧС России по Калужской области предупреждает о том, что 25-26 февраля местами по нашему региону ожидается сильный снег, гололед.
На дорогах гололедица. Также ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду.
ГУ МЧС России по Калужской области просит водителей снизить скоростной режим.
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