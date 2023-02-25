В Калужской области потеплеет и пойдет снег с дождем
В субботу, 25 февраля, погода снова удивит калужан. Так, за минувшие сутки на улице потеплело сразу на 10 градусов, и температура сегодня утром, днем и ночью будет около нуля градусов.
В течение дня небо будет пасмурным, ожидается дождь со снегом.
Скорость ветра около 5 м/с, влажность 95%.
Наши предки верили, чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее март будет.
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