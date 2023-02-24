Резкое потепление ожидается в Калужской области

В пятницу, 24 февраля, в Калужской области прогнозируют резкое потепление.

Температура воздуха к вечеру повысится до нуля.

В Калуге возможен сильный снег, порывы ветра – до 6 м/с.

По народным приметам, снежный день - к скорой весне и обильной зелени в мае.

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