Резкое потепление ожидается в Калужской области
В пятницу, 24 февраля, в Калужской области прогнозируют резкое потепление.
Температура воздуха к вечеру повысится до нуля.
В Калуге возможен сильный снег, порывы ветра – до 6 м/с.
По народным приметам, снежный день - к скорой весне и обильной зелени в мае.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!