Морозная погода сохранится в Калужской области
В четверг, 23 февраля, в Калужской области ожидается морозная погода.
Температура воздуха утром составит около -18 градусов, днем и вечером – около -13.
Существенных осадков в Калуге не ожидается. Порывы ветра – до 4 м/с.
По народным приметам, безоблачное небо 23 февраля – лето будет с дождями.
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