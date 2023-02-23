Морозная погода сохранится в Калужской области

В четверг, 23 февраля, в Калужской области ожидается морозная погода.

Температура воздуха утром составит около -18 градусов, днем и вечером – около -13.

Существенных осадков в Калуге не ожидается. Порывы ветра – до 4 м/с.

По народным приметам, безоблачное небо 23 февраля – лето будет с дождями.

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