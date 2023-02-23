Оттепель надвигается на Калужскую область

В Калужской области ожидается резкое изменение погоды.

Сильные морозы сменятся оттепелью уже в пятницу, 24 февраля.

Температура воздуха с -20 повысится до нуля.

В Калуге ожидается снег, который может смениться дождем. Порывы ветра – до 6 м/с.

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