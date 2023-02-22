В Калужской области прогнозируют сильные морозы
В среду, 22 февраля, в Калужской области ожидается морозная погода.
Утром температура воздуха может опуститься до -19 градусов. Днем и вечером – в районе -12.
Существенных осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 75%.
По народным приметам, если в этот день холодно - значит, март будет очень теплым.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!