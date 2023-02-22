В Калужской области прогнозируют сильные морозы

В среду, 22 февраля, в Калужской области ожидается морозная погода.

Утром температура воздуха может опуститься до -19 градусов. Днем и вечером – в районе -12.

Существенных осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 75%.

По народным приметам, если в этот день холодно - значит, март будет очень теплым.

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