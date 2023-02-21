Сильные морозы идут на Калугу

Во вторник, 21 февраля, в Калужской области ожидается похолодание.

Утром температура воздуха составит около -8 градусов, а уже к вечеру – до -18.

В течение суток возможен снег, порывы ветра – до 5 м/с.

Влажность воздуха составит около 85%.

По народным приметам, чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март.

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