Сильные морозы идут на Калугу
Во вторник, 21 февраля, в Калужской области ожидается похолодание.
Утром температура воздуха составит около -8 градусов, а уже к вечеру – до -18.
В течение суток возможен снег, порывы ветра – до 5 м/с.
Влажность воздуха составит около 85%.
По народным приметам, чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март.
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