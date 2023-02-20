Резкое похолодание прогнозируют в Калужской области
Во вторник, 21 февраля, в Калужской области начнется резкое похолодание.
По данным синоптиков, днем температура воздуха опустится до -10 градусов, к вечеру – до -18.
В среду и четверг днем прогнозируется около -12 градусов, по ночам – до -20.
Но к концу недели вновь должно потеплеть до нуля.
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