Резкое похолодание прогнозируют в Калужской области

Во вторник, 21 февраля, в Калужской области начнется резкое похолодание.

По данным синоптиков, днем температура воздуха опустится до -10 градусов, к вечеру – до -18.

В среду и четверг днем прогнозируется около -12 градусов, по ночам – до -20.

Но к концу недели вновь должно потеплеть до нуля.

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