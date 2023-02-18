МЧС предупредило о сильном снеге в Калужской области
Вечером в субботу, 18 февраля, и в ночь на воскресенье, 19 февраля, в Калужской области ожидается сильный снег. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
На дорогах возможна гололедица. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.
Спасатели попросили калужских автомобилистов снизить скорость.
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