МЧС предупредило о сильном снеге в Калужской области

Вечером в субботу, 18 февраля, и в ночь на воскресенье, 19 февраля, в Калужской области ожидается сильный снег. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

На дорогах возможна гололедица. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Спасатели попросили калужских автомобилистов снизить скорость.

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