Снег с дождем прогнозируют в Калужской области

В воскресенье, 19 февраля, в Калужской области ожидается небольшое потепление.

Температура воздуха в Калуге повысится до нуля.

В течение всего дня возможны снег с дождем.

Порывы юго-западного ветра – до 4 м/с. Влажность воздуха – в районе 90%.

По народным приметам, оттепель в этот день сулит плохой удой у коров.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.