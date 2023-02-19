Снег с дождем прогнозируют в Калужской области
В воскресенье, 19 февраля, в Калужской области ожидается небольшое потепление.
Температура воздуха в Калуге повысится до нуля.
В течение всего дня возможны снег с дождем.
Порывы юго-западного ветра – до 4 м/с. Влажность воздуха – в районе 90%.
По народным приметам, оттепель в этот день сулит плохой удой у коров.
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