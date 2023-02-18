Снегопады надвигаются на Калужскую область

В субботу, 18 февраля, в Калужской области ожидаются снегопады.

Осадки возможны в течение всего дня.

Температура воздуха в Калуге будет находиться в районе -6 градусов.

Порывы юго-восточного ветра – до 8 м/с. Влажность воздуха – около 90%.

По народным приметам, мороз и южный ветер в этот день означают, что лето будет жарким.

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