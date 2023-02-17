В Калужской области сохранится морозная погода
В пятницу, 17 февраля, в Калужской области сохранится морозная погода.
Температура воздуха утром опустится до -12 градусов. Днем – около -9.
Существенных осадков не ожидается, порывы ветра – до 3 м/с.
Влажность воздуха составит около 85%.
В народе этот день получил название Никола Студеный, так как обычно 17 февраля наступали сильные заморозки, которые называли Никольскими морозами.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!