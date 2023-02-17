В пятницу, 17 февраля, в Калужской области сохранится морозная погода.

Температура воздуха утром опустится до -12 градусов. Днем – около -9.

Существенных осадков не ожидается, порывы ветра – до 3 м/с.

Влажность воздуха составит около 85%.

В народе этот день получил название Никола Студеный, так как обычно 17 февраля наступали сильные заморозки, которые называли Никольскими морозами.

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