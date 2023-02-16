В Калужской области похолодает
В четверг, 16 февраля, в Калужской области ожидается морозная погода.
Температура воздуха утром опустится до -10 градусов.
Существенных осадков не ожидается, порывы ветра – до 2 м/с.
Влажность воздуха – около 85%.
По народным приметам, с 16 февраля нужно отсчитывать семь утренних морозов, а после этого наступит настоящая весна.
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