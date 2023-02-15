Морозы вернутся в Калужскую область

После небольшого потепления в Калужскую область вновь возвращаются морозы.

Днем в среду, 15 февраля, в Калужской области ожидается около -4 градусов, вечером – до -9.

Местами возможен небольшой снег. Влажность воздуха составит около 85%.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.

По народным приметам, какова погода в этот день, такой будет и весна. Оттепель - к холодным и сырым весенним месяцам. Снегопад говорит о том, что тепло придет нескоро.

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