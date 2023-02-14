МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Калужской области
Во вторник, 14 февраля, в Калужской области ожидаются тяжелые погодные условия. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
На дорогах ожидается гололедица, местами – снег с дождем.
Порывы ветра усилятся до 17 м/с.
Калужан просят быть аккуратными при нахождении на улице.
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