Дождь со снегом прогнозируют в Калужской области
Во вторник, 14 февраля, в Калужской области ожидается мокрая погода.
По прогнозам синоптиков, в течение дня возможны дождь и снег.
Порывы ветра будут достигать 6 м/с. Влажность воздуха в Калуге – 90%.
По народным приметам, если ветер сильный и холодный, то и весна не будет баловать теплом, а лето будет дождливым.
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