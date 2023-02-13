В Калужской области ожидается потепление

В понедельник, 13 февраля, в Калужской области будет пасмурно.

Днем пройдет снег. Во второй половине дня начнется существенное потепление. Уже к вечеру температура воздуха поднимется до +2 градусов.

Порывы ветра в Калуге - до 10 м/с.

По народным приметам, в этот день нельзя громко говорить, чертыхаться — можно призвать к себе или в свой дом нечистую силу, которая способна натворить много бед.

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