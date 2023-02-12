В Калужской области ожидается пасмурная погода
В воскресенье, 12 февраля, в Калужской области прогнозируют пасмурную погоду.
Существенных осадков не ожидается.
Температура воздуха составит около -4 градусов.
Порывы северо-западного ветра в Калуге - до 8 м/с. Влажность воздуха – около 80%.
По народным приметам, сильный ветер говорит о том, что весь год будет дождливым и прохладным.
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