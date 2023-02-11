Дождь со снегом прогнозируют в Калужской области

В субботу, 11 февраля, в Калужской области ожидаются осадки.

Снег возможен в течение всего дня. Местами он может переходить в ледяной дождь.

Температура воздуха составит около -2 градусов.

Порывы южного ветра в Калуге - до 8 м/с. Влажность воздуха – около 90%.

По народным приметам, если деревья сильно шумят или ветер дует с юга - к потеплению.

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