Дождь со снегом прогнозируют в Калужской области
В субботу, 11 февраля, в Калужской области ожидаются осадки.
Снег возможен в течение всего дня. Местами он может переходить в ледяной дождь.
Температура воздуха составит около -2 градусов.
Порывы южного ветра в Калуге - до 8 м/с. Влажность воздуха – около 90%.
По народным приметам, если деревья сильно шумят или ветер дует с юга - к потеплению.
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