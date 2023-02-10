Усиление ветра ожидается в Калужской области

В пятницу, 10 февраля, в Калужской области сохранится пасмурная погода без существенных осадков.

Температура воздуха составит около -4 градусов.

Порывы ветра в Калуге усилятся до 6 м/с. Влажность воздуха – около 80%.

По народным приметам, если 10 февраля дует сильный ветер, то лето будет холодным и дождливым.

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