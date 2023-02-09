Потепление прогнозируют в Калужской области
В четверг, 9 февраля, в Калужской области ожидается потепление.
Температура воздуха поднимется до -2 градусов.
Местами возможен снег.
Порывы ветра в Калуге – до 2 м/с. Влажность воздуха – свыше 90%.
По народным приметам, низкое небо с нависшими тучами обещает стужу.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!