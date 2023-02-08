Мороз и снег прогнозируют в Калужской области

Небольшой снег и мороз в районе 10 градусов ожидаются в Калужской области в среду, 8 февраля.

Порывы ветра усилятся до 4 м/с.

Влажность воздуха составит в Калуге 85%.

По народным приметам, морозы в феврале обещают жаркое лето, в особенности август.

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