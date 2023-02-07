Морозы усилятся в Калужской области
Во вторник, 7 февраля, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.
Температура воздуха снизится до -10 градусов.
Местами возможен небольшой снег.
Порывы ветра в Калуге – до 2 м/с. Влажность воздуха – около 90%.
По народным приметам, если в этот день выпал снег, то зима уже не будет суровой.
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