Морозы усилятся в Калужской области

Во вторник, 7 февраля, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.

Температура воздуха снизится до -10 градусов.

Местами возможен небольшой снег.

Порывы ветра в Калуге – до 2 м/с. Влажность воздуха – около 90%.

По народным приметам, если в этот день выпал снег, то зима уже не будет суровой.

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