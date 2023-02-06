Зима вернулась в Калужскую область
В понедельник, 6 февраля, в Калуге сохранится легкий морозец, в течение дня пойдет снег.
Утром температура составит -6 градусов.
Днем потеплеет до -5. Небо будет пасмурным, ожидается небольшой снег в течение всего дня.
Ветер слабый, до 2 метров в секунду.
Ночью температура опустится до -10.
Наши предки подмечали, метель в этот день сулит затяжную весну.
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