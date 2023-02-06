Зима вернулась в Калужскую область

В понедельник, 6 февраля, в Калуге сохранится легкий морозец, в течение дня пойдет снег.

Утром температура составит -6 градусов.

Днем потеплеет до -5. Небо будет пасмурным, ожидается небольшой снег в течение всего дня.

Ветер слабый, до 2 метров в секунду.

Ночью температура опустится до -10.

Наши предки подмечали, метель в этот день сулит затяжную весну.

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