В Калужской области в воскресенье ожидается гололедица
В воскресенье, 5 февраля, в Калужской области будет облачно и небольшой снег.
На дороге ожидается гололедица.
Температура воздуха опустится до -3 градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 9 м/с. Влажность воздуха – около 93%.
По народным приметам, если много снега на земле, то год будет урожайным.
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