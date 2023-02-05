В Калужской области в воскресенье ожидается гололедица

В воскресенье, 5 февраля, в Калужской области будет облачно и небольшой снег.

На дороге ожидается гололедица.

Температура воздуха опустится до -3 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 9 м/с. Влажность воздуха – около 93%.

По народным приметам, если много снега на земле, то год будет урожайным.

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