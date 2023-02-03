МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Калужской области 3 февраля

В пятницу, 3 февраля, в Калужской области ожидается мокрый снег. На дорогах возможна гололедица, предупредили в региональном Главном управлении МЧС.

Водителей просят снизить скорость и быть особенно внимательными при проезде рядом со школами и детскими садами.

Пешеходам также напомнили, чтобы они выходили на проезжую часть только тогда, когда убедятся в безопасности перехода.

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