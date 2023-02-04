Снежные выходные ожидаются в Калужской области
В субботу, 4 февраля, в Калужской области вновь ожидаются осадки.
Местами снег может быть сильным.
Температура воздуха опустится до -3 градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – около 90%.
По народным приметам, если в полдень солнце видно хорошо и нет никаких туч, то весна будет ранней.
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