Дождь со снегом прогнозируют в Калужской области
В пятницу, 3 февраля, в Калужской области сохранится мокрая погода.
В течение всего дня возможны дождь со снегом.
Температура воздуха составит около нуля.
Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – около 95%.
По народным приметам, если день без осадков, но холодный, то август будет жарким и засушливым.
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