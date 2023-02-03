Дождь со снегом прогнозируют в Калужской области

В пятницу, 3 февраля, в Калужской области сохранится мокрая погода.

В течение всего дня возможны дождь со снегом.

Температура воздуха составит около нуля.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – около 95%.

По народным приметам, если день без осадков, но холодный, то август будет жарким и засушливым.

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