МЧС предупреждает о мокром снеге и гололедице в Калужской области

В среду, 1 февраля, в Калужской области ожидаются тяжелые условия для автомобилистов. Об этом предупредили в региональном Главном управлении МЧС.

В первой половине дня прогнозируется мокрый снег, гололед и гололедица.

Водителей призывают снизить скорость передвижения.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.