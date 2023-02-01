МЧС предупреждает о мокром снеге и гололедице в Калужской области
В среду, 1 февраля, в Калужской области ожидаются тяжелые условия для автомобилистов. Об этом предупредили в региональном Главном управлении МЧС.
В первой половине дня прогнозируется мокрый снег, гололед и гололедица.
Водителей призывают снизить скорость передвижения.
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