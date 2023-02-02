Февраль в Калужской области начнется со снега и дождя
В четверг, 2 февраля, в Калужской области ожидается снег с дождем. Такая же погода прогнозируется на всю первую неделю месяца.
Температура воздуха составит около -1 градуса.
Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха составит 90%.
По народным приметам, пасмурная погода – к долгим заморозкам весной.
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