Мокрую погоду прогнозируют в Калужской области
В среду, 1 февраля, в Калужской области вновь прогнозируют дождь со снегом.
Температура воздуха будет находиться в районе нуля градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха составит 90%.
В ближайшие дни изменения в погоде не ожидаются. Морозы могут немного усилиться лишь на выходных.
По народным приметам, какая погода в этот день, таким будет и весь месяц.
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