Мокрую погоду прогнозируют в Калужской области

В среду, 1 февраля, в Калужской области вновь прогнозируют дождь со снегом.

Температура воздуха будет находиться в районе нуля градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха составит 90%.

В ближайшие дни изменения в погоде не ожидаются. Морозы могут немного усилиться лишь на выходных.

По народным приметам, какая погода в этот день, таким будет и весь месяц.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.