Дождь со снегом прогнозируют в Калужской области

Во вторник, 31 января, в Калужской области прогнозируют небольшое потепление и осадки.

В течение всего дня возможны дождь со снегом.

Температура воздуха повысится до нуля.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. А влажность воздуха составит около 90%.

По народным приметам, метель в последний день января означает позднюю весну.

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