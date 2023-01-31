Дождь со снегом прогнозируют в Калужской области
Во вторник, 31 января, в Калужской области прогнозируют небольшое потепление и осадки.
В течение всего дня возможны дождь со снегом.
Температура воздуха повысится до нуля.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. А влажность воздуха составит около 90%.
По народным приметам, метель в последний день января означает позднюю весну.
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