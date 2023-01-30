В понедельник в Калужской области ожидается небольшой снег и гололедица
В понедельник, 30 января, в Калужской области сохранится пасмурная погода, небольшой снег, на дорогах гололедица.
Температура воздуха составит около -5 градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 7-12 м/с. Влажность воздуха – около 80%
На следующей неделе ожидается мокрый снег.
По народным приметам, если 30 января лунная ночь с ясным небом, то урожай будет плохим.
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