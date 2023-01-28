Калужскую область ждут пасмурные выходные

В субботу, 28 января, в Калужской области ожидается пасмурная погода без существенных осадков.

Температура воздуха будет находиться в районе -4 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 2 м/с. Влажность воздуха – около 90%.

По народным приметам, затяжных холодов после 28 января уже быть не должно.

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