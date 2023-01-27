Морозная погода сохранится в Калужской области
В пятницу, 27 января, существенных изменений в погоде в Калужской области не ожидается.
По-прежнему будет морозно и пасмурно.
Температура воздуха составит около -5 градусов.
Порывы юго-западного ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность – около 90%.
По народным приметам, если сегодня дует сильный ветер, то весь год будет дождливым и прохладным.
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