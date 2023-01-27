Морозная погода сохранится в Калужской области

В пятницу, 27 января, существенных изменений в погоде в Калужской области не ожидается.

По-прежнему будет морозно и пасмурно.

Температура воздуха составит около -5 градусов.

Порывы юго-западного ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность – около 90%.

По народным приметам, если сегодня дует сильный ветер, то весь год будет дождливым и прохладным.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.