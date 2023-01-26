Морозы и пасмурную погоду прогнозируют в Калужской области
В четверг, 26 января, в Калужской области сохранится пасмурная погода без существенных осадков.
Температура воздуха составит около -4 градусов.
Порывы юго-западного ветра в Калуге – до 4 м/с.
Влажность воздуха – до 85%.
По народным приметам, если синицы и воробьи расщебетались под окном - весна будет ранней.
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