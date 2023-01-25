Потепление ожидается в Калужской области

В среду, 25 января, в Калужской области ожидается небольшое потепление.

Днем температура воздуха повысится до нуля.

Будет пасмурно, но без осадков.

Порывы юго-западного ветра в Калуге – до 3 м/с.

По народным приметам, идет снег – к дождливому лету, дует теплый ветер – к засушливому.

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