Потепление ожидается в Калужской области
В среду, 25 января, в Калужской области ожидается небольшое потепление.
Днем температура воздуха повысится до нуля.
Будет пасмурно, но без осадков.
Порывы юго-западного ветра в Калуге – до 3 м/с.
По народным приметам, идет снег – к дождливому лету, дует теплый ветер – к засушливому.
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