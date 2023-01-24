Пасмурную погоду прогнозируют в Калужской области
Во вторник, 24 января, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
Температура воздуха составит около -3 градусов.
Снега не будет. Влажность воздуха в Калуге – около 80%. Порывы ветра в Калуге – до 2 м/с.
По народным приметам, какая погода в этот день, такой она будет и в ноябре.
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