Пасмурную погоду прогнозируют в Калужской области

Во вторник, 24 января, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха составит около -3 градусов.

Снега не будет. Влажность воздуха в Калуге – около 80%. Порывы ветра в Калуге – до 2 м/с.

По народным приметам, какая погода в этот день, такой она будет и в ноябре.

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