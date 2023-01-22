МЧС предупредило о гололедице в Калужской области 22 января

В воскресенье, 22 января, на дорогах Калужской области ожидается гололедица. Соответствующее предупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС.

Спасатели призывают водителей снизить скорость, чтобы избежать несчастных случаев.

Пешеходам также напомнили о том, что у автомобилей может увеличиться тормозной путь.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.