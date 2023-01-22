МЧС предупредило о гололедице в Калужской области 22 января
В воскресенье, 22 января, на дорогах Калужской области ожидается гололедица. Соответствующее предупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС.
Спасатели призывают водителей снизить скорость, чтобы избежать несчастных случаев.
Пешеходам также напомнили о том, что у автомобилей может увеличиться тормозной путь.
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