Морозы усилятся в Калужской области

В понедельник, 23 января, в Калужской области начнется небольшое похолодание.

К вечеру термометры могут показать уже -8 градусов.

Будет пасмурно, но без осадков.

Порывы ветра в Калуге – до 2 м/с. Влажность воздуха – около 85%.

По народным приметам, какая погода стоит на улице, таким будет и лето. Иней на деревьях и траве поутру - к дождливому и холодному лету, ясная погода - к жаркому сезону. Если сухой снег валит большими хлопьями, лето будет засушливым, а мокрый снег - дождливым.

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