Пасмурная и морозная погода ожидается в Калужской области

В воскресенье, 22 января, в Калужской области сохранится морозная погода, но температура воздуха не будет опускаться ниже -4.

Будет пасмурно, но снег синоптики не прогнозируют.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – около 80%.

По народным приметам, если в этот день идет снег - осенью будут дожди, а если погода ясная, то и осень будет долгой и теплой.

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