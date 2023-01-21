В Калужской области похолодает на выходных
На выходных в Калужской области ожидается небольшое похолодание.
Температура воздуха опустится до -2 градусов.
Будет пасмурно, но без существенных осадков.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – около 65%.
По народным приметам, если на улице мороз, то холода простоят еще пару недель.
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