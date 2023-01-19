Дождь и потепление прогнозируют в Калужской области
В четверг, 19 января, в Калужской области сохранится аномальная для первого месяца года погода.
Температура воздуха будет находиться в районе +2 градусов.
В течение всего дня возможны дожди.
Порывы ветра в Калуге – до 10 м/с.
Влажность воздуха – свыше 90%.
По народным приметам, если идет дождь – такая же погода продержится до конца месяца.
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