Дождь и потепление прогнозируют в Калужской области

В четверг, 19 января, в Калужской области сохранится аномальная для первого месяца года погода.

Температура воздуха будет находиться в районе +2 градусов.

В течение всего дня возможны дожди.

Порывы ветра в Калуге – до 10 м/с.

Влажность воздуха – свыше 90%.

По народным приметам, если идет дождь – такая же погода продержится до конца месяца.

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