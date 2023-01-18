В Калужской области ожидается штормовой ветер
В среду, 18 января, в Калужской области прогнозируют дождь, гололедицу и резкое усиление ветра. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
Порывы юго-восточного ветра могут достигать местами штормовых значений в 20 м/с.
При такой погоде вероятно падение веток деревьев.
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