В Калужской области ожидается штормовой ветер

В среду, 18 января, в Калужской области прогнозируют дождь, гололедицу и резкое усиление ветра. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Порывы юго-восточного ветра могут достигать местами штормовых значений в 20 м/с.

При такой погоде вероятно падение веток деревьев.

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