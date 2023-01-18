В Калужской области прогнозируют дожди

В среду, 18 января, в Калужской области ожидается небольшая плюсовая температура.

В течение дня возможны дожди.

Порывы юго-восточного ветра в Калуге усилятся до 9 м/с.

Влажность воздуха – около 90%.

По народным приметам, если дует сильный ветер с юга, то лето будет дождливым, с грозами.

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