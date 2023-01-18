В Калужской области прогнозируют дожди
В среду, 18 января, в Калужской области ожидается небольшая плюсовая температура.
В течение дня возможны дожди.
Порывы юго-восточного ветра в Калуге усилятся до 9 м/с.
Влажность воздуха – около 90%.
По народным приметам, если дует сильный ветер с юга, то лето будет дождливым, с грозами.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!